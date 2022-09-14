Гонщика Карякина не хотят пускать на «Дакар» без осуждения СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский гонщик Сергей Карякин

Российский гонщик Сергей Карякин рассказал, что его не могут допустить до участия в ежегодном ралли-марафоне «Дакар» без письменного заявления об осуждении СВО на Украине и действий российского президента Владимира Путина. В разговоре с РИА Новости он отметил, что подобную просьбу также адресовали другим спортсменам из России, которые принимают участие в соревнованиях в рамках FIA (Международная федерация спорта). Карякин указал на двойные стандарты данной организации, ввиду того, что ранее FIA заявляла о деполитизации спорта и спортивных состязаний.

Просят не только меня подписать (заявление об осуждении СВО. — NEWS.ru), но и всех российских спортсменов. Всех, кто участвует [в соревнованиях] в рамках FIA. Это требование FIA, которая громче всех кричала об отсутствии политики в спорте, а на деле идет политика двойных стандартов. В этой бумажке написано, что мы не должны поддерживать президента, спецоперацию, что мы считаем действия нашей страны деструктивными, — заявил Карякин.

Гонщик отметил, что в данный момент он, члены его команды и юристы пытаются «продавить» FIA, чтобы необходимость подписи подобного заявления была отменена. По словам Карякина, действия федерации противоречат спортивной конкуренции и духу соревнований.

Пытаемся отменить эту бумагу, чтобы не нужно было ее подписывать. Помогают юристы, другие команды. Тут идет личное общение с организаторами, поэтому к помощи Минспорта и Федерации автоспорта России не прибегали, — добавил Карякин.

Ралли-рейд «Дакар» пройдет с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии. Карякин стал победителем «Дакара» 2017 года в зачете квадроциклов.

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