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Гончаренко раскрыл подробности попадания в ЦСКА Бекао

Виктор Гончаренко Сергей Лантюхов/News.ru

Виктор Гончаренко

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как ему предложили привезти в команду защитника одной из слабейших команд бразильского чемпионата Родриго Бекао.

По словам тренера, у него были серьёзные кадровые проблемы, поэтому игрок нужен был срочно.

«Я согласился: "Давай, прям на сборе и посмотрю". А какая разница, если у меня всего 12 футболистов? Приезжает на второй сбор, выходит на поле. Как будто с песков забрали: ни кроссовок, ни бутс нет», — цитирует его Sport24.

Гончаренко добавил, что Бекао его не разочаровал.

Головина признали одним из худших во Франции, писал News.ru.


#футбол #Бекао #ВикторГончаренко
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