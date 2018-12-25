Гончаренко раскрыл подробности попадания в ЦСКА Бекао

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как ему предложили привезти в команду защитника одной из слабейших команд бразильского чемпионата Родриго Бекао.
По словам тренера, у него были серьёзные кадровые проблемы, поэтому игрок нужен был срочно.
«Я согласился: "Давай, прям на сборе и посмотрю". А какая разница, если у меня всего 12 футболистов? Приезжает на второй сбор, выходит на поле. Как будто с песков забрали: ни кроссовок, ни бутс нет», — цитирует его Sport24.
Гончаренко добавил, что Бекао его не разочаровал.
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