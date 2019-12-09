https://static.news.ru/photo/cfeace22-19ae-11ea-ab27-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мировые рекорды Алёны Косторной и выступление Александры Трусовой являются историческим достижением в российском фигурном катании, считает вице-премьер Ольга Голодец.

Она поздравила команду и тренера Этери Тутберидзе с выдающимся финалом Гран-при и успешным завершением международного сезона.

Отечественная школа фигурного катания всегда была сильной, но в сезоне 2019 года наши фигуристки показали новый уровень мастерства, — подчеркнула Голодец.

По словам министра, в России появилось целое поколение талантливых фигуристок, среди которых Косторная, Трусова, Анна Щербакова, олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Она добавила, что выступления россиянок продолжают восхищать всех любителей этого вида спорта, а также пожелала спортсменам успехов и новых побед, передаёт ТАСС.