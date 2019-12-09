Мировые рекорды Алёны Косторной и выступление Александры Трусовой являются историческим достижением в российском фигурном катании, считает вице-премьер Ольга Голодец.
Она поздравила команду и тренера Этери Тутберидзе с выдающимся финалом Гран-при и успешным завершением международного сезона.
Отечественная школа фигурного катания всегда была сильной, но в сезоне 2019 года наши фигуристки показали новый уровень мастерства, — подчеркнула Голодец.
По словам министра, в России появилось целое поколение талантливых фигуристок, среди которых Косторная, Трусова, Анна Щербакова, олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Она добавила, что выступления россиянок продолжают восхищать всех любителей этого вида спорта, а также пожелала спортсменам успехов и новых побед,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская фигуристка Алёна Косторная
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен