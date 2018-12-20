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Глушаков захотел стать главным тренером «Спартака»

Денис Глушаков AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Денис Глушаков

спорт [ версия для печати ]

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о планах на будущее. Игрок заявил, что хотел бы возглавить свою команду, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболисту предложили выбрать между «Спартаком» и «Манчестер Юнайтед». Глушаков остановился на «красно-белых».

Игрок стал защищать цвета московской команды в 2013 году.

С его именем связан громкий скандал в стане клуба. Конфликт Глушакова с бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой мог стать косвенной причиной увольнения итальянца с поста. Часть болельщиков выступает против нахождения футболиста в команде. Накануне стало известно также о скандале в семье Глушакова. Жена игрока написала в полицию заявление, по её словам, Глушаков угрожает её убить. В Интернете уже появилась аудиозапись этих угроз.

Глушаков перед матчами предпочитает баню с девушками, писал News.ru.


#футбол #Спартак #ДенисГлушаков
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