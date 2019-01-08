USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,283 $   Brent57.85 $ Bitcoin4,027.13 $
МОСКВА-9°C14:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Глушаков перед медосмотром пообщался с фанатами

Денис Глушаков Dmitry Golubovich/Global Look Press

Денис Глушаков

спорт [ версия для печати ]

Российский полузащитник и капитан московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков перед медицинским осмотром, который проходит в Клинике спортивной медицины в столичных Лужниках, пообщался с болельщиками «красно-белых».

Спортсмен сделал несколько фотографий с флагом клуба, но общаться с журналистами отказался, передаёт «СЭ».

Денис Глушаков выступает за московскую команду с 2013 года. С его именем связан громкий скандал в стане клуба. Конфликт Глушакова с бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой мог стать косвенной причиной увольнения итальянца с поста. Часть болельщиков выступает против нахождения футболиста в команде, требуя лишения игрока капитанской повязки и расторжения контракта с ним.

News.ru ранее сообщал, что переход игрока «Спартака» в голландский «Витесс» осложняется.


#футбол #ФКспартак #ДенисГлушаков
самое читаемое
общество
Верующих не пускают на службу в храм Севастополя
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили

читайте также
спорт 14:39, 7 января 2019
Отвергнутый «Спартаком» Самедов нашёл себе новый клуб
спорт 14:28, 6 января 2019
В деятельности Карреры снова увидели вред для «Спартака»
спорт 17:05, 5 января 2019
Самедов попрощался со «Спартаком»
Лента новостей
спорт 14:13
«Анжи» отправится на сбор под руководством Адиева
оружие 13:54
В РФ начали создавать новую ракету «Калибр-М»
спорт 13:53
Российские теннисистки выиграли матчи на Australian Open
в мире 13:49
Немецкий правительственный самолёт сломался в Африке
в мире 13:40
ЕС вводит санкции против иранской разведки
Другие новости
спорт 14:13
«Анжи» отправится на сбор под руководством Адиева
спорт 13:53
Российские теннисистки выиграли матчи на Australian Open
спорт 13:30
Сёмин прокомментировал уход Геркуса
спорт 12:48
Глава комитета WADA ответил на обвинения Самуэльссона
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top