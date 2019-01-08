Глушаков перед медосмотром пообщался с фанатами

Российский полузащитник и капитан московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков перед медицинским осмотром, который проходит в Клинике спортивной медицины в столичных Лужниках, пообщался с болельщиками «красно-белых».
Спортсмен сделал несколько фотографий с флагом клуба, но общаться с журналистами отказался, передаёт «СЭ».
Глушакова тепло встретили болельщики pic.twitter.com/iKPpqSgyBm— СЭ Спартак (@spartak_se) 8 января 2019 г.
Денис Глушаков выступает за московскую команду с 2013 года. С его именем связан громкий скандал в стане клуба. Конфликт Глушакова с бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой мог стать косвенной причиной увольнения итальянца с поста. Часть болельщиков выступает против нахождения футболиста в команде, требуя лишения игрока капитанской повязки и расторжения контракта с ним.
News.ru ранее сообщал, что переход игрока «Спартака» в голландский «Витесс» осложняется.