https://static.news.ru/photo/745c3e64-4d85-11ea-9e5e-fa163e074e61_660.jpg Антон Голоцуцков Фото: Антон Голоцуцков/vk.com

Российский гимнаст, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Голоцуцков прокомментировал новость о том, что чемпионка Европы по плаванию среди юниоров британка Татьяна Белоногофф приняла решение сменить гражданство на российское.

Здорово, что Россию любят и уважают. Решение (Белоногофф — NEWS.ru) восхищает, ведь принято несмотря на то, что Россия будет выступать под нейтральным флагом из-за решения WADA. Случай с Татьяной Белоногофф уникален, так как мама спортсменки русская, и видимо, корни берут своё, — приводит слова спортсмена его пресс-служба.

Голоцуцков отметил, что в истории российского спорта есть много удачных примеров, когда легионеры успешно выступали за Россию, однако нужно помнить, что в нашей стране есть немало талантливых спортсменов.

Татьяна Белоногофф на международном турнире Golden Tour уже выступала под российским флагом. Мать пловчихи — уроженка России, но сама спортсменка родилась и живёт в Британии, писалNEWS.ru.