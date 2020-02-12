Российский гимнаст, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Антон Голоцуцков прокомментировал новость о том, что чемпионка Европы по плаванию среди юниоров британка Татьяна Белоногофф приняла решение сменить гражданство на российское.
Здорово, что Россию любят и уважают. Решение (Белоногофф — NEWS.ru) восхищает, ведь принято несмотря на то, что Россия будет выступать под нейтральным флагом из-за решения WADA. Случай с Татьяной Белоногофф уникален, так как мама спортсменки русская, и видимо, корни берут своё, — приводит слова спортсмена его пресс-служба.
Голоцуцков отметил, что в истории российского спорта есть много удачных примеров, когда легионеры успешно выступали за Россию, однако нужно помнить, что в нашей стране есть немало талантливых спортсменов.
Татьяна Белоногофф на международном турнире Golden Tour уже выступала под российским флагом. Мать пловчихи — уроженка России, но сама спортсменка родилась и живёт в Британии, писалNEWS.ru.
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