Гербулова победила на «Ижевской винтовке»

Биатлонистка Наталья Гербулова победила в индивидуальной гонке в рамках «Ижевской винтовки» (48.34,5). Серебро досталось Маргарите Васильевой (+19,4), бронза — Ларисе Куклиной (+44,3).
«Ижевская винтовка» — всероссийские соревнования по биатлону. Это один из основных отборочных стартов для попадания в сборную на январские этапы Кубка Мира и Кубка IBU по биатлону. В своё время в нём участвовали и побеждали такие спортсмены, как Евгений Устюгов, Антон Шипулин, Иван Черезов, Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов, Дмитрий Малышко.
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