Гендиректор и спортивный директор «Крыльев Советов» отправлены в отставку

https://static.news.ru/photo/e97d5ef2-d67a-11ea-b86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПФК «Крылья Советов» (Самара)/vk.com

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправил в отставку генерального директора самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Виталия Шашкова и спортивного директора команды Геннадия Голубина.

Виталий Шашков и Геннадий Голубин отправлены в отставку, спортивным директором клуба будет Сергей Корниленко, — сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

В сезоне-2019/20 самарская команда набрала 31 очко и выбыла из Российской премьер-лиги в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее самарский губернатор жёстко раскритиковал руководство «Крыльев Советов».

Как писал NEWS.ru, главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев принял решение покинуть клуб. Талалаев возглавил «Крылья Советов» 28 июня 2020 года, сменив на посту Миодрага Божовича.

Талалаев поблагодарил руководство клуба за приглашение возглавить команду за шесть туров до окончания Российской премьер-лиги (РПЛ), а также футболистов за профессионализм. Он отметил, что вместе с тренерским штабом ему удалось изменить тактические схемы, перестроить команду, а также добиться лучших результатов от футболистов.