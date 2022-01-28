Гасанов защитил титул чемпиона ACA в среднем весе, победив Джанаева

Чемпион лиги ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов провёл первую успешную защиту титула против Абдула-Рахмана Джанаева. Встреча, прошедшая в Грозном, была рассчитана на пять раундов, но не продлилась всю дистанцию. Техническим нокаутом победу одержал Гасанов.

Отметим, что в перерыве между четвёртым и пятым раундами врач осмотрел Джанаева и рекомендовал рефери не выпускать бойца на заключительные пять минут. Поединок проходил с большим преимуществом Гасанова, который активно наносил удары по сопернику, находившемуся в пассивной защите в конце четвёртого раунда.

Для Гасанова эта победа стала первой в качестве чемпиона лиги ACA. Магомедрасулу принадлежал временный титул в среднем весе. Основным чемпионом считался Саламу Абдурахманов, который последний раз появлялся в клетке в 2019 году. Из-за длительного простоя последнего Гасанов получил полноценный титул без боя.

Сейчас на счету Гасанова 16 побед при двух поражениях. Джанаев одержал победы в 15 поединках, проиграв три раза.

Ранее в рамках турнира ACA 135 Рустам Керимов одержал победу над соотечественником Абдулом-Рахманом Дудаевым. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу небитому уроженцу Дагестана.