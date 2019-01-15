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Футболисты устроили мордобой из-за пенальти

Александр Митрович Romena Fogliati/imago sportfotodienst/Global Look Press

Александр Митрович

спорт [ версия для печати ]

Футболисты английского «Фулхэма» Абубакар Камара и Александр Митрович подрались во время сеанса йоги.

Причиной разногласий мог послужить момент во время домашнего матча с «Хаддерсилдом» (1:0), когда Камара не дал Митровичу пробить пенальти, сообщает GFFN. При этом игрок не реализовал его сам.

«Фулхэм» проиграл три последних матча («Арсеналу», «Олдхэму» и «Бернли») и занимает предпоследнее место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) с 14 очками после 22 матчей.

Митрович в нынешнем сезоне забил 8 мячей. Он вышел на поле во всех матчах лиги. Камара отличился трижды в 13 матчах.

Как писал News.ru, тренер «Чертаново» оценил шансы Глушенкова в «Спартаке».


#футбол #Фулхэм #игрокАПЛ
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