Футболисты устроили мордобой из-за пенальти

Футболисты английского «Фулхэма» Абубакар Камара и Александр Митрович подрались во время сеанса йоги.
Причиной разногласий мог послужить момент во время домашнего матча с «Хаддерсилдом» (1:0), когда Камара не дал Митровичу пробить пенальти, сообщает GFFN. При этом игрок не реализовал его сам.
«Фулхэм» проиграл три последних матча («Арсеналу», «Олдхэму» и «Бернли») и занимает предпоследнее место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) с 14 очками после 22 матчей.
Митрович в нынешнем сезоне забил 8 мячей. Он вышел на поле во всех матчах лиги. Камара отличился трижды в 13 матчах.
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