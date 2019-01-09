Футболист Павар продолжит карьеру в «Баварии»

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Бенжамен Павар

Защитник футбольного клуба «Штутгарт» Бенжамен Павар подписал контракт с немецкой командой «Бавария». Об этом сообщил спортивный директор «Баварии» Хасан Салимханович в Twitter.

22-летний спортсмен заключил соглашение на пять лет. Французский футболист присоединится к «Баварии» 1 июля нынешнего года. Команда заплатила за переход Павара €35 млн.

В текущем сезоне Бенжамен Павар сыграл за «Штутгарт» 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

News.ru ранее сообщал, что российский футбольный клуб «Уфа» расстанется с пятью игроками в зимнее трансферное окно.