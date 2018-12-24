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ФСИН определилась с датой матча Кокорина и Мамаева в СИЗО

Александр Кокорин Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Александр Кокорин

спорт [ версия для печати ]

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва сообщила, что футбольный матч в СИЗО «Бутырка» между арестантами и сотрудниками ФСИН пройдёт после 6 января. Руководство СИЗО одобрило дату.

«Скорее всего, один тайм на поле проведёт Кокорин, во втором выйдет Мамаев. Таким образом, они не увидят друг друга и получать разрешение следователя для игры не потребуется. Возможно, его удастся получить, и тогда они смогут сыграть уже полноценный матч», — добавила Меркачёва в комментарии ТАСС.

Кокорин, его брат и Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Срок их содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.

Ранее появилась информация, что следствие изменило обвинение футболистам. Теперь спортсменам вменяют статью 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» вместо статьи 116 УК РФ «Побои».

News.ru писал, что Кокорин и Мамаев должны получить разрешение для матча в СИЗО.


#футбол #сизо #Кокорин #Мамаев
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