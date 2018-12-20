Форвард «Краснодара» заинтересовал «Бешикташ»

Нападающий Николай Комличенко может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Интерес к 23-летнему форварду «Краснодара» проявляет «Бешикташ».
Турецкий клуб, как информирует Fanatik, ищет усиление в атакующую линию. Кроме Комличенко рассматриваются кандидатуры Аблая Мбенга («Ахмат», Россия), Бая Умара Ньясса («Эвертон», Англия) и Бурака Йылмаза («Трабзонспор», Турция).
В текущем сезоне Комличенко выступает на правах аренды за «Млада-Болеслав». Россиянин забил 18 мячей в 18 матчах и является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.
Ранее News.ru сообщал о том, что в «Бешикташ» может перейти ещё один футболист «Краснодара» — Шарль Каборе.