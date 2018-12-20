Форвард «Краснодара» заинтересовал «Бешикташ»

https://news.ru/storage/news/0159e564706bed6e4befb0c7eb93e09a/97ddb54d-8d87-4caf-b83d-73d9d365e338_850.jpg Radek Petrasek/CTK/Global Look Press

Николай Комличенко

Нападающий Николай Комличенко может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Интерес к 23-летнему форварду «Краснодара» проявляет «Бешикташ».

Турецкий клуб, как информирует Fanatik, ищет усиление в атакующую линию. Кроме Комличенко рассматриваются кандидатуры Аблая Мбенга («Ахмат», Россия), Бая Умара Ньясса («Эвертон», Англия) и Бурака Йылмаза («Трабзонспор», Турция).

В текущем сезоне Комличенко выступает на правах аренды за «Млада-Болеслав». Россиянин забил 18 мячей в 18 матчах и является лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Ранее News.ru сообщал о том, что в «Бешикташ» может перейти ещё один футболист «Краснодара» — Шарль Каборе.