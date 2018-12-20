Фигуристу Морозову стало плохо после выступления на ЧР

Чемпиону Европы фигуристу Владимиру Морозову стало плохо после исполнения короткой программы на чемпионате России. Его партнёрша Евгения Тарасова вышла к журналистам одна.
«Володя нехорошо себя чувствует. Видимо, сказывается акклиматизация после финала Гран-при», — приводит «РИА Новости» слова Тарасовой.
Фигуристка добавила, что им было непривычно открывать соревнования, но со своей задачей они справились.
Чемпионат России продлится до 23 декабря. Произвольные программы спортсмены покажут в субботу, 22 декабря.
Как писал News.ru, Максим Ковтун упал и выиграл короткую программу на ЧР.