Фигуристу Морозову стало плохо после выступления на ЧР

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Владимир Морозов

Чемпиону Европы фигуристу Владимиру Морозову стало плохо после исполнения короткой программы на чемпионате России. Его партнёрша Евгения Тарасова вышла к журналистам одна.

«Володя нехорошо себя чувствует. Видимо, сказывается акклиматизация после финала Гран-при», — приводит «РИА Новости» слова Тарасовой.

Фигуристка добавила, что им было непривычно открывать соревнования, но со своей задачей они справились.

Чемпионат России продлится до 23 декабря. Произвольные программы спортсмены покажут в субботу, 22 декабря.

Как писал News.ru, Максим Ковтун упал и выиграл короткую программу на ЧР.