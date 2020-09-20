Фигуристка Щербакова пообещала выступать только с четверными прыжками

https://static.news.ru/photo/da56e1ea-fb51-11ea-a733-fa163e074e61_660.jpg Анна Щербакова Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Варианты выступлений без четверных прыжков серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Анна Щербакова больше не будет рассматривать. Об этом она заявила после победы на первом этапе Кубка России в Сызрани.

Вариант программы без четверных я вообще не рассматриваю, всегда можно собраться и выдать хотя бы один, — цитирует её ТАСС.

Щербакова рассказала, что на выступлении в Сызрани в начале произвольной программы исполнила флип, а не четверной лутц, потому что он лучше получался. Её тренер Этери Тутберидзе предложила после одной тренировок поменять их местами и тренировать и тот и другой прыжок.

Щербакова также заявила, что на следующих соревнованиях хочет прыгать больше четверных. Она выразила надежду, что это будут и Кубок России, и Гран-при.

Как писал NEWS.ru, в России намерены снять спортивную драму о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Фильм получит название «Этери». Бюджет ленты составит около 11 млн рублей.

По сюжету кинофильма несколько фигуристок в группе Тутберидзе будут в условиях жесточайшей конкуренции претендовать на участие в Олимпийских играх.