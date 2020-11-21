Фигуристка Медведева сообщила, что тяжело перенесла коронавирус

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как протекало у неё заболевание коронавирусом, из-за которого она пропустила этап серии Гран-при в Москве.

Как написала спортсменка в сторис в Instagram, у неё были осложнения из-за спины и сильная простуда. Девушка также поблагодарила своих подписчиков, что беспокоятся о её здоровье.

Детали о простуде я бы хотела опустить, так как мне 21 год, я молодая, и говорить много о здоровье и болячках неправильно. Скажу только, что это достаточно тяжело, — написала Медведева.

Она добавила, что восстанавливается уже более трёх недель и сейчас идёт на поправку. Через несколько дней, по словам фигуристки, она надеется быть в строю.

Как писал ранее NEWS.ru, спортсменка сделала несколько тестов. Первый из них оказался положительным, два последующих — отрицательными. Тем не менее, поскольку симптомы сохранялись, Евгения решилась ещё на одну проверку и вновь получила положительный результат.