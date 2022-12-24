Фигуристка Медведева рассказала о мужчине мечты Фигуристка Медведева: мужчина мечты должен быть надежным, честным и с хорошим чувством юмора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о мужчине мечты. По ее словам, он должен быть надежным, честным и с хорошим чувством юмора. В разговоре с Teleprogramma.pro спортсменка отметила, что может представить рядом с собой спутников разных типажей.

Я могу представить разного типа мужчин рядом с собой, но в целом мужчина моей мечты, как вы говорите, должен быть надежным, честным, с очень крепким и сильным плечом, верным и с хорошим чувством юмора, — рассказала Медведева.

В августе актер Анар Халилов опроверг слухи о романе с фигуристкой. Он подчеркнул, что любит общаться с трудоголиками и людьми, которые легко относятся к жизни, однако с Медведевой его связывают только дружеские отношения. Актер добавил, что они с Медведевой не очень часто встречаются, так как оба загружены работой.

Ранее Медведева раскрыла детали эротической фотосессии для журнала Maxim. Она призналась, что хотела заявить о себе как о красивой и эффектной девушке.