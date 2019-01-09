Федерация лыжных гонок объявила состав на Кубок мира

https://news.ru/storage/news/a6e7306f0565f9e7cbafc92d9619e820/b942c8a4-c302-4e47-9d75-c759e504255a_850.jpg Александр Вильф/РИА Новости

Российская лыжница Наталья Матвеева

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам объявил состав мужской и женской команд на предстоящий этап Кубка мира. Об этом сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

В составе женской сборной на этап отправятся Наталья Матвеева, Христина Мацокина, Евгения Шаповалова, Аида Баязитова, Татьяна Алёшина и Анна Грухвина. В составе мужской команды поедут Глеб Ретивых, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Андрей Краснов и Сергей Ардашев.

В программе предстоящего этапа будут короткие дистанции: индивидуальный и командный спринт свободным стилем.

Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится с 12 по 13 января в немецком Дрездене.

Ранее News.ru сообщал, что российский лыжник Александр Легков отметил успехи сборной России.