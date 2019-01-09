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Федерация лыжных гонок объявила состав на Кубок мира

Российская лыжница Наталья Матвеева Александр Вильф/РИА Новости

Российская лыжница Наталья Матвеева

спорт [ версия для печати ]

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам объявил состав мужской и женской команд на предстоящий этап Кубка мира. Об этом сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

В составе женской сборной на этап отправятся Наталья Матвеева, Христина Мацокина, Евгения Шаповалова, Аида Баязитова, Татьяна Алёшина и Анна Грухвина. В составе мужской команды поедут Глеб Ретивых, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Андрей Краснов и Сергей Ардашев.

В программе предстоящего этапа будут короткие дистанции: индивидуальный и командный спринт свободным стилем.

Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится с 12 по 13 января в немецком Дрездене.

Ранее News.ru сообщал, что российский лыжник Александр Легков отметил успехи сборной России.


#сборнаяРоссии #лыжныегонки
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