Факел Олимпиады в Токио временно выставили в музее

https://static.news.ru/photo/047f5490-e60b-11ea-a498-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viola Kam/Global Look Press

Факел токийской Олимпиады выставят в Олимпийском музее столицы Японии.

Согласно данным местных властей, увидеть символ Игр можно будет с 1 сентября по 1 ноября.

Огонь доставили в Японию, которая в 2020 году должна была принять Олимпийские игры, из Греции 20 марта. Из-за решения о переносе мероприятия на будущий год график эстафеты огня оказался под вопросом.

Первоначально факел выставили в префектуре Фукусима, однако через неделю его убрали в связи с увеличением числа случаев коронавируса в регионе, передаёт Associated Press.

Как писал NEWS.ru, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что и ОКР, и все международные комитеты едины в желании принять непосредственное и активное участие в Олимпиаде в Токио.

Ранее во французских Каннах на аукционе продали оригинальный факел Олимпийских игр 1980 года, проходивших в Москве. Изготовленный Валентином Любманом и Борисом Тучиным факел ушёл с молотка за €2,5 тыс.