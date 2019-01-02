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Фабрисиу Вердум может провести следующий бой в России

Фабрисиу Вердум Geraldo Bubniak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фабрисиу Вердум

спорт [ версия для печати ]

Экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум, отбывающий дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов, может провести следующий бой в Российской Федерации, сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.

Бизнесмен также резко высказался по поводу работы Американского антидопингового агентства, заявив, что USADA относится к бойцам по-разному и назначает неоправданно длительные сроки дисквалификации, пишет Championat.com.

«Они мошенники. Одним парням, таким, как Зубайра Тухугов, за загрязнённую пищевую добавку дали по два года. Другим — по полгода. Как такое возможно? USADA ко всем относится по-разному. Думаю, Фабрисио следующий поединок проведёт в России, если быть честным. Для этого мне нужно получить позволение UFC», — заявил Абдель-Азиз.

Фабрисиу Вердум — бразильский боец смешанного стиля. Выступает в тяжёлом весе. За карьеру в MMA провёл 31 бой: 23 победы, 7 поражений и одна ничья. Среди поверженных соперников значатся Роман Зенцов, Фёдор Емельяненко, Александр Емельяненко и Антониу Силва.

Ранее News.ru сообщал о бое Вердума на турнире UFC против Александра Волкова. Россиянин одолел латиноамериканца в четвёртом раунде, отправив оппонента в нокаут.


#спорт #UFC #MMA #ФабрисиоВердум
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