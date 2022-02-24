Евгения Медведева сравнила ситуацию в Украине со страшным сном

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины, о которой ранее объявил президент РФ Владимир Путин. Спортсмена сравнила это событие со страшным сном, о чём она написала в своём Instagram.

Чтобы это быстрее закончилось, как страшный сон, — написала Медведева.

Евгения Медведева по два раза выигрывала чемпионаты мира, Европы и России. Также она является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза могут обсудить введение санкций лично против президента России Владимира Путина. Подчёркивается, что данная мера в основном носит символический характер.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

До этого власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью «защиты от украинской агрессии».