Елена Вяльбе сравнила Олимпиаду с войной

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о составе национальной команды, который выступит на Олимпиаде в Пекине. По её мнению, в команде оказались все сильнейшие лыжники страны, сообщает «Р-Спорт».

Никаких споров насчет состава не было, у членов президиума вообще не возникло никаких вопросов. В составе лучшие лыжники страны. Поэтому надеемся, что это боевой состав. Каждые Олимпийские игры — это очередная война, — заявила Вяльбе.

Кроме того, глава ФЛГР пояснила как на подготовку команды сказались отмены этапов Кубка мира во французском Ле Русе и словенской Планице.

Где-то объединимся, проведём контрольные старты. Именно объединимся, потому что не все группы в одном месте находятся, но расстояние между ними невелико, буквально час езды на машине. Посмотрим, что будет проходить рядом — какие-нибудь континентальные кубки, альпийские кубки. Где-то поучаствуем. Ведь не только же для России этапы отменили, условия для всех одинаковые, — сказала Вяльбе.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о планах провести Олимпиаду-2036 в России. В августе 2021 года несколько российских городов выразили готовность принять Игры-2036. Казань выступала первой желающей, позже подключился Санкт-Петербург. Именно эти города являются главными претендентами.