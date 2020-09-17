Экс-президент Союза биатлонистов России задержан

https://static.news.ru/photo/bc4b288a-f8bf-11ea-893e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Центра спортивной подготовки сборной России (ФГБУ «ЦСП»), бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Минспорта. По данным агентства, Кравцов стал фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК России). Поводом для его возбуждения послужили несколько проверок, в проведении которых принимала участие Счётная палата РФ.

Согласно версии следствия, в период с мая 2014 года по июль 2017 года в Центре спортивной подготовки российской сборной на должности аналитиков были назначены шесть человек, ещё один — на должность спортсмена-инструктора сборной по лыжным гонкам. Следователи уверены, что ни один из них не работал на своём посту, однако получали зарплату. Ущерб оценивается в 14,45 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что большая часть долга Союза биатлонистов России (СБР) перед Международным союзом биатлонистов (IBU) погашена. Об этом сообщил президент СБР Виктор Майгуров. Компенсация расходов — одно из 12 условий восстановления полноправного членства СБР в IBU, которое было ограничено в конце 2017 года.