Экс-футболист ЦСКА посоветовал Месси лучший клуб для продолжения карьеры Экс-футболист ЦСКА Корнаухов предсказал возвращение Месси в «Барселону»

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Лионель Месси

Бывший футболист ЦСКА и футбольный эксперт Олег Корнаухов в разговоре с NEWS.ru заявил, что Лионель Месси продолжит карьеру в «Барселоне» или перейдет в одну из команд Саудовской Аравии. Экс-армеец признался, что хотел бы еще понаблюдать за игрой аргентинца, поэтому хочет, чтобы он остался в Европе. По мнению Корнаухова, если Месси вернется в «Барселону», это будет красивое завершение карьеры.

Если он вернется в «Барселону», это будет красивая история завершения карьеры, а если он перейдет в Саудовскую Аравию, там Месси сможет не только получать огромные деньги, но и, например, быть послом по развитию футбола, там он станет самым высокооплачиваемым спортсменом. Мне хочется еще смотреть, как он играет. Он — волшебник, поцелованный футбольным богом. В этом плане лучше на него смотреть в Европе, — сказал Корнаухов.

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что Месси покинет клуб по окончании сезона. Игра против «Клермона» станет для 35-летнего аргентинца последней в футболке парижской команды.

Месси стал игроком ПСЖ в 2021 году. До этого нападающий на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее СМИ сообщили о взаимном желании Месси и «ПСЖ» прекратить сотрудничество. Это произошло после того, как аргентинца на две недели отстранили от матчей и тренировок с командой, кроме того, на протяжении этого срока Месси не будет получать зарплату.