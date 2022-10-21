Дзюдоисты пообещали помочь раненому в СВО заслуженному тренеру России Дзюдоист Вопросов рассказал о желании спортсменов помочь раненому в СВО тренеру Романову

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Игорь Романов и Арсен Галстян

Заслуженный тренер РФ по дзюдо Игорь Романов, получивший ранение в Запорожской области в боях в зоне СВО, не останется без поддержки всего сообщества российских дзюдоистов, заверил старший тренер сборной России по резерву (до 18 лет), призер чемпионата мира Кирилл Вопросов. Как сообщил он интернет-изданию «Подмосковье сегодня», за состоянием здоровья Романова следят все дзюдоисты, которые очень переживают за тренера и готовы всячески его поддерживать и помогать.

Конечно, переживаем за Игоря Сергеевича, желаем скорейшего возвращения домой, в спортивный зал. И Арсен Галстян, и все наше сообщество не оставят тренера без всесторонней поддержки, — сказал Вопросов.

Он добавил, что Романов был мобилизован и определен на службу в охрану военного объекта, однако во время артобстрела его ранило осколками. В настоящее время пострадавший находится в госпитале.

Игорь Романов является наставником олимпийского чемпиона-2012 по дзюдо Арсена Галстяна, на Олимпийских играх в Лондоне-2012 он завоевал золото и стал первым олимпийским чемпионом в истории российского дзюдо после 1991-го года

Ранее ранение Романова подтвердили в пресс-службе Федерации дзюдо России. Как сообщалось, он был ранен в Запорожской области после удара ВСУ из РСЗО HIMARS, тренер получил осколочные ранения спины и других частей тела.