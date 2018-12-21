Дзюбу уличили в расслаблении Кокорина

https://news.ru/storage/news/497a55074c03663ab1ffefa219db481a/f4b73df8-91c2-4674-8a78-218aceaa19d2_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Артём Дзюба

Нападающий питерского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба вспомнил о разговоре с бывшим тренером команды Роберто Манчини, который обвинил игрока в том, что он «расслабляет» другого форварда Александра Кокорина.

«Я ничего не понимаю. Как расслабляю, массаж что ли делаю? Раз вы его считаете расслабленным, значит это кто-то сделал до меня», — посетовал футболист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Он добавил, что «они с Кокорой» были как братья. По словам Дзюбы, он никогда не разлагал атмосферу в команде и тренировался изо всех сил.

Дзюба стал игроком «Зенита» в 2015 году. Один сезон (2018/19) он провёл в аренде в тульском «Арсенале». Пришедший на пост главного тренера «сине-бело-голубых» Сергей Семак вернул форварда в команду.

Как писал News.ru, Дзюба открестился от карьеры в Китае и объяснил причины.