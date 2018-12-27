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Дюкова назвали достойным для места главы РФС

Александр Дюков Zamir Usmanov/Global Look Press

Александр Дюков

спорт [ версия для печати ]

Федерация футбола Пермского края приняла решение поддержать кандидатуру председателя совета директоров Санкт-петербургского клуба «Зенит» Александра Дюкова на пост руководителя Российского футбольного союза (РФС).

«Мы выступили в поддержку Дюкова. Считаем, что он будет достойным президентом на смену покинувшего эту должность Виталию Леонтьевичу Мутко», - приводит слова представителя Федерации футбола Пермского края «СЭ».

Кандидатуру Александра Дюкова поддержали Федерации футбола Томской области, Федерация футбола Татарстана и Мордовии. Для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимо набрать пять голосов со стороны футбольных организаций.

Отчётно-выборная конференция РФС назначена на 22 февраля 2019 года. До этой даты исполняющим обязанности президента организации назначен Сергей Прядкин.


#футбол #РФС #Дюков
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