Дюкова назвали достойным для места главы РФС

https://news.ru/storage/news/5c9fd310f9fa9821401444743675c48c/5eb89c87-57ca-47f7-b57d-c236c2eed7be_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Александр Дюков

Федерация футбола Пермского края приняла решение поддержать кандидатуру председателя совета директоров Санкт-петербургского клуба «Зенит» Александра Дюкова на пост руководителя Российского футбольного союза (РФС).

«Мы выступили в поддержку Дюкова. Считаем, что он будет достойным президентом на смену покинувшего эту должность Виталию Леонтьевичу Мутко», - приводит слова представителя Федерации футбола Пермского края «СЭ».

Кандидатуру Александра Дюкова поддержали Федерации футбола Томской области, Федерация футбола Татарстана и Мордовии. Для выдвижения кандидата в ходе предвыборной кампании необходимо набрать пять голосов со стороны футбольных организаций.

Отчётно-выборная конференция РФС назначена на 22 февраля 2019 года. До этой даты исполняющим обязанности президента организации назначен Сергей Прядкин.