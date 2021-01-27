Две теннисистки из России пожизненно отстранены за договорные матчи

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Российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева пожизненно дисквалифицированы за причастность к проведению договорных матчей. Такое решение приняло Международное теннисное агентство профессиональной этики (ITIA).

Организация установила, что Дмитриева причастна к шести «договорнякам». Отягчающим обстоятельством стал тот факт, что она отказала в содействии расследованию. Что касается Мердеевой, она сыграла две парные встречи в тандеме с Дмитриевой — эти матчи также признаны договорными. Согласно статистике теннисисток на сайте Международной федерации тенниса (ITF), это могло произойти на одном из турниров в Кении в 2019 году.

Эти два дела были рассмотрены антикоррупционным приставом Чарльзом Холландером, санкции означают, что обеим спортсменкам навсегда запрещено играть или посещать любое мероприятие, санкционированное официальными руководящими теннисными органами, — говорится в заявлении.

Примечательно, что вердикт по этому делу стал первым, вынесенным ITIA. Это новая организация, которая начала функционировать 1 января 2021 года. Она пришла на смену Tennis Integrity Unit — организации, работавшей под эгидой ITF с 2008 по 2020 год. ITIA организована ITF, Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), Женской теннисной ассоциацией (WTA) и турнирами Большого шлема.

Стоит отметить, что обе наказанные спортсменки никогда не принимали участие в соревнованиях под эгидой WTA. Все их турниры были организованы ITF. В одиночном рейтинге Софья Дмитриева идёт на 1153-м месте, Мердеева — на 1241-й строчке.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило от участия в соревнованиях украинскую теннисистку Даяну Ястремскую. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации тенниса (ITF).

Поясняется, что в пробе мочи 20-летней спортсменки была обнаружена запрещённая к употреблению субстанция. Срок временного отстранения отсчитывается с 7 января. Ястремская уже заявила о намерении оспорить решение антидопингового агентства.