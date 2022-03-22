Добро пожаловать в бан: за что дисквалифицировали Сергея Карякина

Один из лучших шахматистов современности Сергей Карякин получил от Международной федерации шахмат (FIDE) дисквалификацию на полгода. Причиной стала активная поддержка действий российских властей, начавших спецоперацию на Украине. Рассказываем подробнее о решении и реакции Карякина на него.

Этический тупик

О санкциях в отношении Карякина FIDE объявила 21 марта. Российского спортсмена признали в нарушениях, подпадающих под статью 2.2.10 кодекса FIDE по этике. В ней говорится, что федерация может принять меры в отношении спортсмена или национальной федерации, если те «предстают в неоправданно неблагоприятном свете и тем самым наносят ущерб репутации FIDE».

Срок дисквалификации Карякина отсчитывается с того же 21 марта, когда было принято решение. Российского шахматиста также уведомили о том, что он может подать апелляцию в письменном виде в течение 21 дня. Есть ли в этом какой-то смысл — вопрос риторический. Хотя Федерация шахмат России уже объявила о том, что займётся этим.

Вам письмо

Причиной наказания Карякина стало открытое письмо, которое спортсмен опубликовал в соцсетях 28 февраля — спустя четыре дня после начала известных событий на Украине. Уроженец Симферополя выразил горячую поддержку решению властей начать спецоперацию, отметив, что устал от непрекращающегося геноцида, который, по словам Карякина, длился восемь лет.

Выражаю вам, нашему главнокомандующему, полную поддержку в защите интересов России, нашего многонационального российского народа, устранении угроз и установлении мира. Желаю скорейшего выполнения всех поставленных перед нашей доблестной армией задач, — подытожил гроссмейстер.

Сергей Карякин Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

FIDE на эмоциональный порыв Карякина отреагировала мгновенно. В пресс-службе организации тут же сообщили о том, что не оставят без внимания высказывание шахматиста, а дисциплинарная и этическая комиссии рассмотрят возможность применения санкций. На принятие решения ушло три недели.

Персональные поклонники Карякина очень рассчитывали на его соотечественника Аркадия Дворковича, который ни много ни мало занимает пост президента FIDE, однако 15 марта тот в интервью американскому журналу Mother Jones не только высказался против спецоперации на Украине, но и назвал её запрещённым словом из пяти букв. Через несколько дней Дворкович покинул пост председателя фонда «Сколково», а депутат Госдумы Олег Смолин назвал его «системным либералом». После этого стало понятно, что президент FIDE вряд ли будет до последнего бороться за Карякина.

Упущенная корона

Карякин наверняка был готов к санкциям после публикации открытого письма, однако всё равно выразил сожаление, что их приняли. Особенно россиянина расстроила невозможность этим летом поучаствовать в турнире претендентов, победа в котором даёт право сразиться за мировую шахматную корону.

Я прошел очень сложный и тяжелый отбор, чтобы отобраться на турнир претендентов. Если бы я сумел выиграть этот турнир, как я делал раньше, то я бы вышел на матч с Магнусом Карлсеном. Я могу это сравнить с Олимпиадой, где нашим уважаемым спортсменам не давали играть под всевозможными предлогами. Теперь мы все в одной лодке. Я понимаю и разделяю их боль, — рассказал Карякин «Спорт-Экспрессу».

Отдельно от шахматиста досталось Дворковичу. По мнению россиянина, тот решил принести его в жертву своим политическим амбициям, так как хочет остаться президентом FIDE. Кроме того, гроссмейстер отметил, что не разговаривал и не хочет разговаривать с соотечественником по данному вопросу.

Честно говоря, его набирать нет никакого желания, потому что я понимал, к чему дело идет. Если он так решил, пусть это будет на его совести, — добавил Карякин.

FIDE пока остаётся одной из немногочисленных спортивных организаций, отказавшихся от полного бана россиян. Спортсмены могут соревноваться в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах. Шанс выступить на турнире претендентов остаётся у россиянина Яна Непомнящего, который квалифицировался туда, а 24 февраля сделал пост в соцсетях, в котором выступил против проведения спецоперации. Национал-предателем его пока не объявили, а FIDE и всё мировое спортивное сообщество такая гражданская позиция явно устраивает.