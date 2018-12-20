Для «Манчестер Юнайтед» нашёлся ещё один тренер

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Антонио Конте

Бывший тренер лондонского «Челси» Антонио Конте заинтересован в продолжении тренерской карьеры в «Манчестер Юнайтед».

У Конте хорошие отношения с полузащитником «красных дьяволов» Полем Погба ещё по работе в «Ювентусе», сообщает The Telegraph. Для руководства клуба это может стать причиной для назначения итальянца.

Конте пришёл на пост главного тренера «Челси» как раз после ухода Моуринью. 12 июля 2018 года Конте был уволен из лондонского клуба из-за разногласий с руководством. До работы в «Челси» Конте возглавлял национальную сборную Италии.

18 декабря 2018 года «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Место португальца занял Уле Гуннар Сульшер. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Сульшер получит 50 миллионов фунтов для покупки игроков, писал News.ru.