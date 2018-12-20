USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,261 $   Brent54.98 $ Bitcoin4,135.19 $
МОСКВА-11°C04:26
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Для «Манчестер Юнайтед» нашёлся ещё один тренер

Антонио Конте Andy Rowland/imago sportfotodienst/Global Look Press

Антонио Конте

спорт [ версия для печати ]

Бывший тренер лондонского «Челси» Антонио Конте заинтересован в продолжении тренерской карьеры в «Манчестер Юнайтед».

У Конте хорошие отношения с полузащитником «красных дьяволов» Полем Погба ещё по работе в «Ювентусе», сообщает The Telegraph. Для руководства клуба это может стать причиной для назначения итальянца.

Конте пришёл на пост главного тренера «Челси» как раз после ухода Моуринью. 12 июля 2018 года Конте был уволен из лондонского клуба из-за разногласий с руководством. До работы в «Челси» Конте возглавлял национальную сборную Италии.

18 декабря 2018 года «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью. Команда, набрав 26 очков в 17 турах, занимает шестое место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Место португальца занял Уле Гуннар Сульшер. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Сульшер получит 50 миллионов фунтов для покупки игроков, писал News.ru.


#футбол #ЖозеМоуринью #МанчестерЮнайтед #АнтониоКонте
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
спорт 16:39, 20 декабря 2018
Ковтун упал и выиграл короткую программу на ЧР
спорт 16:33, 20 декабря 2018
Бывший муж Бузовой покинет «Локомотив»
спорт 16:18, 20 декабря 2018
Легенда биатлона рассказал о «деградации» спортивных арен
Лента новостей
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
оружие 04:00
Базу РФ в Абхазии усилили военной полицией
общество 03:44
Беспилотные снегоуборочные машины появились в России
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
экономика 02:15
Кудрин назвал условия экономического прорыва России
в мире 01:34
Сезон освобождения женщин к Новому году начался в тюрьме
в мире 01:30
США могут сократить присутствие в Афганистане
политика 01:07
Россия поддержит брошенный Киевом Донбасс
в мире 01:04
Володин поедет на Новый год к Болсонару
оружие 00:48
Северный флот укрепят глобальной системой управления
политика 00:46
Кремль ждёт от Порошенко обострения отношений
в мире 00:41
Венесуэла и Колумбия обменялись высылкой послов
в мире 00:06
Cуд Линча становится преступлением в США
Другие новости
спорт 21:14
Логинов стал вторым в спринте на 3-м этапе Кубка мира
спорт 19:46
Шарапова смутилась и снялась в клипе Spice Girls
спорт 19:27
Надаль отдал миллион евро пострадавшим в наводнении
спорт 19:12
Сломавшим карьеру Шипулина Фуркадом восхитились
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top