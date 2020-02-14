https://static.news.ru/photo/b9534ca6-4fce-11ea-b57a-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Если решение о дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова не будет отменено в Спортивном арбитражном суде (CAS), Россия с первого места в медальном зачёте Олимпийских игр 2014 года переместится на третье. Первые строчки рейтинга займут Норвегия и Канада.

На Играх в Сочи норвежская сборная завоевала одиннадцать золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград. У канадцев — по десять золотых и серебряных медалей, а также пять бронзовых. В копилке российской сборной останется десять золотых и по девять серебряных и бронзовых.

У Устюгова есть 21 день с 13 февраля, чтобы оспорить дисквалификацию в CAS.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Он дисквалифицирован с 27 августа 2013 года. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, среди прочего он должен быть лишён золота сочинской Олимпиады, которое получил в составе эстафетной гонки.

Вместе с Устюговым лишатся медалей биатлонисты Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Антон Шипулин.