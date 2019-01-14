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«Динамо» нашло деньги на первого новичка

Артур Юсупов Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Артур Юсупов

спорт [ версия для печати ]

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе экс-полузащитника «Ростова» Артура Юсупова.

За «бело-голубых» хавбек, срок соглашения с которым не разглашается, будет выступать под шестым номером, сообщает клубная пресс-служба.

Отметим, что Юсупов уже выступал за «Динамо» с 2009 по 2015 год, после чего отправился в петербургский «Зенит».

В текущем сезоне чемпионата России футболист провел 13 матчей. В его активе три желтые карточки.

«Динамо» испытывает проблемы с финансированием, поэтому не ведёт активной деятельности на трансферном рынке, стараясь подписывать лишь свободных агентов.


#футбол #РПЛ #АртурЮсупов #Ростов #ДинамоМосква
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