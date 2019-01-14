«Динамо» нашло деньги на первого новичка

https://news.ru/storage/news/e3f5fb3ef0986af48a40edc8b1e2be53/24d8568b-3ca9-483f-8a75-d9085b76c08e_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Артур Юсупов

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе экс-полузащитника «Ростова» Артура Юсупова.

За «бело-голубых» хавбек, срок соглашения с которым не разглашается, будет выступать под шестым номером, сообщает клубная пресс-служба.

Отметим, что Юсупов уже выступал за «Динамо» с 2009 по 2015 год, после чего отправился в петербургский «Зенит».

В текущем сезоне чемпионата России футболист провел 13 матчей. В его активе три желтые карточки.

«Динамо» испытывает проблемы с финансированием, поэтому не ведёт активной деятельности на трансферном рынке, стараясь подписывать лишь свободных агентов.