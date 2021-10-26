Дина Аверина выиграла упражнения с мячом на ЧМ, у Арины — серебро

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Пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина заявила, что она ничего не имеет против японского направления мужской художественной гимнастики, однако от испанского направления её «выворачивает наружу». Слова экс-спортсменки приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Батыршиной, японское направление мужской художественной гимнастики больше похоже на акробатику. У них маленькие обручи и булавы, они выступают в трико. Всё по-мужски, по-силовому, отметила бывшая гимнастка. А вот...