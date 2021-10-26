Дина Аверина выиграла упражнения с мячом на ЧМ, у Арины — серебро

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом на чемпионате мира. Другая российская гимнастка Арина Аверина выиграла серебро. Турнир походит в японском городе Китакюсю.
Дина Аверина показала результат 29,125 балла. У Арины Авариной, которая расположилась на второй строчке, набрала 27,675 балла. Бронза досталась белоруске Алине Горносько (27,300 ).
Чемпионат мира по художественной гимнастике в Китакюсю продлится до 31 октября.
Ранее сообщалось, что 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева отреагировала на слова экс-фигуристки, жены пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяны Навки о том, что та испытала культурный шок, когда увидела выступление мужчины в этом виде спорта.
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