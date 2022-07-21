Депутат Свищев раскритиковал слова коллеги Терюшкова о спортсменах

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дмитрий Свищев

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал слова своего коллеги, депутата Романа Терюшкова, о том, что меняющие гражданство российские спортсмены — это предатели и изменники Родины, которых нужно судить. Свищев встал на сторону спортсменов и счел нормальным их отъезд из страны.

Я не согласен с Терюшковым, это сугубо его точка зрения. Ехать играть в США и Канаду сейчас — не сродни предательству. Есть американцы, которые играют в России, а также есть наши спортсмены, которые выступают в США, — сказал Свищев Metaratings.ru.

Он добавил, что выступать в других странах — нормальная практика, которая не имеет отношения к политике. Но Свищев не уточнил своего отношения к смене гражданства.

16 июля депутат Госдумы, член комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.