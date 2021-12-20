Депутат Госдумы предложил поощрять добропорядочных болельщиков с Fan ID

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил министру спорта Олегу Матыцину поощрять добропорядочных болельщиков с Fan ID бесплатными билетами на матчи сборной. Как говорится в письме, которое цитирует РИА Новости, это могло бы показать, что власти заинтересованы в добропорядочных болельщиках. Сама система Fan ID ранее была испробована на ЧМ по футболу в 2018 году.

Была опробована хорошая практика, когда Fan ID позволял своему обладателю пользоваться определёнными льготами вроде бесплатного проезда на общественном транспорте в день матча или на специально выделенных для болельщиков междугородних поездах, — добавил депутат.

Ранее Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через порталы услуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Законопроект предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что подобный электронный документ способствует увеличению безопасности на спортивных мероприятиях. Авторы инициативы отметили, что при принятии подобного законопроекта учитывался опыт, накопленный при проведении в России ЧМ-2018 и Кубка конференций — 2017.