Депутат Государственной думы и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв считает, что приостановка государственных аккредитаций спортивных федераций негативно повлияет на статус России на международной арене.
Во времена, когда действуют антироссийские спортивные санкции решение лишить нас аккредитации позволяет не просто выбить нас из международной легкоатлетической арены, но и получить возможность устранить нас и по другим федерациям, докапываться, искать причину исключать нас из системы спорта. Нельзя это допустить. Необходимо собрать экстренное совещание по исключению ВФЛА, чтобы услышать объяснение. Мы должны помогать коллегам, — сказал Свищёв NEWS.ru.
Министр спорта Олег Матыцин 31 января по итогам внеочередного заседания Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций подписал приказ о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА, писал NEWS.ru.
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