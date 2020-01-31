Во времена, когда действуют антироссийские спортивные санкции решение лишить нас аккредитации позволяет не просто выбить нас из международной легкоатлетической арены, но и получить возможность устранить нас и по другим федерациям, докапываться, искать причину исключать нас из системы спорта. Нельзя это допустить. Необходимо собрать экстренное совещание по исключению ВФЛА, чтобы услышать объяснение. Мы должны помогать коллегам, — сказал Свищёв NEWS.ru.