https://static.news.ru/photo/52e33830-56d3-11ea-abb5-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Уголовное дело, которое возбудили правоохранительные органы Италии в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича, может быть прекращено без передачи материалов в суд. Такое мнение высказал их адвокат Йоханн Цёггелер.

Он уточнил, что сейчас ведутся следственные действия, направленные на сбор доказательств, которые подтвердят или опровергнут причастность фигурантов к допинговым нарушениям.

Речи о суде не идёт, в данный момент идёт дознание. Само собой, по окончании следствия дело может быть закрыто, — цитирует Цёггелера ТАСС.

Рано утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номере Логинова. Они прошли после того, как Касперович был замечен на турнире с чужой аккредитацией. Подозрения в допинговых нарушениях возникли из-за того, что спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям.

Как писал NEWS.ru, после этого полиция проводила следственные действия с Логиновым второй раз — уже поздно ночью накануне масс-старта. В итоге биатлонист отказался от участия в гонке. На турнире он завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

23 февраля стало известно, что против Логинова и его тренера в Италии возбуждено уголовное дело.