Чемпион мира дебютировал в профессиональном боксе со скандальной победы

Российский боксёр Марк Петровский, являющийся чемпионом мира на любительском ринге, дебютировал в профессиональном боксе. Он одержал победу над кенийцем Коллинсом Ойялом.

После второго раунда поединок был остановлен по рекомендации врача. Это решение вызвало непонимание со стороны Ойяла. Он начал кричать: «Почему?» и долго ходил по рингу, не желая его покидать. Некоторое время кениец демонстративно лежал и продолжал кричать. После этого он стал отжиматься, всем видом показывая, что никаких проблем со здоровьем у него нет. При этом публика поддержала боксёра из Кении.

Таким образом, Марк Петровский одержал первую победу в карьере на профессиональном ринге, а Коллинс Ойял потерпел второе поражение при одной ничьей и шести победах.

Ранее российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проиграл Зелимхану Дукаеву по прозвищу Пулемётчик в поединке по правилам бокса. Бой прошёл в ночь на субботу, 29 января.