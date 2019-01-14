«Давший леща» Нурмагомедову Диас отказался от боя с ним

https://news.ru/storage/news/266d1a5e324f35843bbafba7063b6b46/d97d5f6c-abd7-43b0-8ca4-2780417b3f15_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на предложение фаната организовать поединок американца Нейта Диаса с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Нейт отказался от боя», — ответил Уайт в Twitter.

Ранее появилась информация, что Диас жёстко раскритиковал Нурмагомедова. Он назвал россиянина трусом, вспомнив инцидент 2015 года. Тогда на турнире WSOF 22 в Лас-Вегасе, где Хабиб поддерживал своего брата Абубакара, Диас и Хабиб вступили в стычку. По словам американца, он «дал Нурмагомедову леща, и его команда ничего не сделала с этим».

33-летний Диас в карьере провёл 30 боёв, в которых одержал 19 побед по правилам смешанных единоборств (ММА). Он является бойцом UFC с 2007 года. На счету 30-летнего россиянина 27 побед в 27 поединках также по правилам ММА. Нурмагомедов выступает в промоушене UFC с 2012 года.

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