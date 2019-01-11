«Дакар-2019»: Карякин вышел в лидеры

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Четвертый этапа ралли-марафона стал успешным для российских гонщиков

Очередной, четвёртый этап, ралли-марафона «Дакар» — 2019 Арекипа — Такна (спецучасток 405 км, лиазон 259 км) оказался снова удачным для российских гонщиков. Сергей Карякин в категории багги одержал победу и вышел в лидеры общего зачёта, а экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова оформил дубль.

ГЛАВНОЕ

Российский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка одержал первую победу на «Дакаре» в зачёте багги, блестяще проехав всю дистанцию, не допустив ошибок, несмотря на первую серьезную поломку. Во время прохождения маршрута багги российского экипажа ударился о камень и был пробит картер коробки передач, поэтому гонщикам пришлось прилично ускориться, чтобы масло не успело вытечь.

«На марафонских этапах главная задача не попасть на большой ремонт, но мы с ней не справились. На бивуаке нам помогли другие участники „Дакара“ перевернуть нашу багги, чтобы мы могли произвести ремонт», — сказал Карякин.

Таким образом, по итогам четырёх гоночных дней Карякин вышел в лидеры общего зачёта с преимуществом в 11 минут 26 секунд над испанцем Жераром Фаресом Гуэлем.

В зачёте внедорожников день прошёл под знаком борьбы Нассера Аль-Аттии и Стефана Петеранселя, которая на этот раз закончилась в пользу катарца, укрепившего своё лидерство. Третье место на этапе занял поляк Якуб Пшигонский. Россиянин Денис Кротов («Мини») — 17-й.

В категории мотоциклов, упустивший накануне победу на самой финишной черте Рики Брабек, на 4-м этапе показал настоящий класс всем своим соперникам. Представитель США быстрее всех преодолел 351-километровый спецучасток и не просто второй раз в карьере стал сильнейшим на этапе «Дакара», но и неожиданно возглавил генеральную классификацию. Победитель предыдущего этапа Ксавье де Султре и начинавший день лидером Пабло Кинтанилья проиграли тройке призёров более 20 минут.

В категории квадроциклов продолжает доминировать аргентинец Николас Кавильясо, который одержал свою третью из четырёх возможных побед. В классе Original by Motul Анастасия Нифонтова показала 17-е время, Дмитрий Агошков — 19-й.

В зачёте грузовиков второй день подряд лучшим оказался Андрей Каргинов, опередивший на полторы минуты на финише Мартина Мацика-младшего на ЛИАЗе. Айрат Мардеев замкнул первую тройку. Между тем, лидер общего зачёта Эдуард Николаев стал пятым и опередил всего на 12 секунд Дмитрия Сотникова. Стоит отметить, что организаторы накануне вернули Николаеву и Сотникову по девять минут, потраченных на освобождение узкой дороги на третьем этапе, заблокированной несколькими мотоциклистами и автомобилистами.

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР

Путь из Арекипы в Такну был непростым для легенды WRC Себастьена Лёба. Француз трижды пробил колесо и в итоге оставшись без запаски, так и финишировал. Несмотря на то, что он проиграл лишь 12 минут Нассеру Аль-Аттие и в общем зачёте остаётся пятым, проигрывая пять минут, проблема с нехваткой запасных колёс не сулит ничего хорошего на марафонском этапе. Возможно, Лёб может рассчитывать на помощь экипажа грузового зачёта, представляющего его команду, если подобный сценарий был учтён, и на борт взяли несколько запасок для него.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Подавляющее большинство участников в категории квадроциклов на «Дакаре» — аргентинцы, боливийцы, чилийцы, колумбийцы, парагвайцы, перуанцы и уругвайцы. И на четвёртом этапе уверенная победа в этом южноамериканском противостоянии осталась за аргентинцами, занявшими пять мест в топ-6.

В субботу, 12 января, у гонщиков день отдыха.