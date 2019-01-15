«Дакар-2019»: Карякин попрощался с подиумом

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Сергей Карякин

7-й этап ралли-марафона выбил из борьбы за победу ряд гонщиков

Седьмой этап ралли-марафона «Дакар-2019» Сан Хуан де Маркона — Сан Хуан де Маркона (лиазон 64 км, спецучастки 323 км) оказался суровым и жестоким. Из борьбы за подиум выбыли ряд гонщиков, среди которых россиянин Сергей Карякин. Победитель «Дакара-2017» в категории квадроциклов, перешедший в зачёт мотовездеходов (багги), потерял более 3,5 часа.

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Карякин вместе с Жераром Фарресом начинали седьмой этап лидерами в зачёте багги. И если после финиша испанец переместился на 4-е место, то россиянин на 10-е. Всему виной авария с переворотом, в которую гонщик угодил на 71-м км. Россияне, помимо переворота, пробили два колеса, после на багги порвался ремень вариатора, сломалась «переговорка». К счастью, гонщикам удалось избежать травм, но ремонт багги занял более 3,5 часа, что означает потерю всех шансов на подиум.

«Рассчитывать на подиум теперь явно нет смысла. Мне очень обидно, и я извиняюсь перед всеми вами, что не оправдал того доверия, которое вы оказали мне», — сказал спортсмен.

В категории внедорожников Нассер Аль-Аттия финишировал 4-м, но продолжает лидировать в генеральной классификации. Легенда WRC Cебастьян Лёб потерял более 40 минут из-за неполадки с электроникой, но несмотря на это, уступил на финише победителю всего 28 минут и по-прежнему сохраняет шансы на подиум.

В категории мотоциклов Сэм Сандерленд отпраздновал победу, опередив ближайшего преследователя Хосе Игнасио Корнехо (1 минута и 51 секунда), а вот общий зачёт вновь возглавил американец Рики Брабек. Вслед за ним расположился гонщик Yamaha Адриен Ван Беверен. В категории квадроциклов Николас Кавильясо выиграл уже свой шестой этап на «Дакаре» и увеличил отрыв в общем зачете.

Голландец Жерар Рой на Iveco в категории грузовиков оказался сильнее Сергея Вязовича на МАЗе, ставшего вторым. Однако лидерство в общем зачёте по-прежнему за экипажем «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева.

СТАТИСТИКА

Этап стал 20-м в истории ралли-марафона, который прошёл по территории в Перу. Также перуанский маршрут гонки был в 2012, 2013 и 2018 годах. По числу побед на территории этой страны делят четыре гонщика: Нассер Аль-Аттия и Стефан Петерансель (внедорожники), Жерар де Рой (грузовик) и Николас Кавильясо (квадроцикл). Все они выигрывали по шесть раз.