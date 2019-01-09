«Дакар»-2019: Карякин набирает ход, «КАМАЗ-мастер» побеждает

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​Эдуард Николаев выиграл 2-й этап ралли-марафона

Перуанский «Дакар» -2019 непредсказуем — пески и дюны с крутыми кренами таят в себе много сюрпризов, а быстрое движение по широким песчаным просторам часто усыпляет бдительность гонщиков, что может быть чревато переворотами или заcтреваниями. Кроме того, проблема с навигацией также может стать помехой. Второй этап от Писки до Сан Хуан Де Марконы (лиазон — 211 км, спецучасток — 342 км) этому подтверждение.

Проблемы с навигацией испытала, к примеру, российская мотогонщица Анастасия Нифонтонова, потерявшая более 30 минут. Как призналась сама спортсменка на своей странице «ВКонтакте», она ехала стабильно, но «в начале навигатор не хотел брать две точки подряд и приходилось потратить минут 10 на кружение вокруг да около». Россиянка за 20 км до финиша не смогла найти 86-ю точку на трассе. Рядом с необходимой локацией собралось около 12 мотогонщиков, два грузовика и внедорожники. Также прилетел вертолет с медицинскими сотрудниками, которые и помогли найти выход.

«Финиш есть, но больше получаса потрачено на ошибки с навигацией», — заключила Нифонтова.

В классе Original by Motul Анастасия Нифонтова показала 18-е время.

А вот в категории грузовиков ещё на первой части этапа потерпел аварию и сильно разбил свой капотный грузовик Renault голландец Мартин Ван Ден Бринк, экипаж известного китайского пилота Хана Вэя испытал технические проблемы, и на помощь ему пришёл экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым. А ближе к концу спецучастка для помощи белорусскому экипажу Сергея Вязовича, который перевернулся, остановился экипаж Айрата Мардеева.

Но это было не самое главное…

Главное

Второй по протяжённости спецучасток получился весьма разнообразным в плане смены ландшафтов. После дюн Ики участников ждала 100-километровая дорога вдоль Тихого океана, которую за 50 км до финиша сменили пески Окукахе, где удалось блеснуть и выйти в лидеры французу Себастьену Лёбу. Легенда WRC после осторожного старта на 1-м этапе дал понять, что списывать со счетов его не стоит. За все 342 км он не допустил ни одной ошибки и на финишной черте на восемь секунд опередил Хоана Нани Рому. Генеральную классификацию возглавил показавший четвёртый результат Жиньель де Виллерс.

Главным же неудачником второго этапа в категории внедорожников стал Стефан Петерансель, застрявший в дюнах и потерявший на этом почти 20 минут.

«Непростой этап для нашего экипажа. После старта возникли проблемы с электрикой: переговорное устройство, кондиционер, дворники — всё это перестало работать. Из-за этого я потерял концентрацию и в результате застрял в самом неудобном месте. Спасибо Сирилу Депре за то, что остановился и вытащил нас. Да, было потеряно много времени, но без его помощи мы бы там так и остались. Поэтому всё в порядке», — приводит слова Петеранселя пресс-служба гонки.

Россиянин Владимир Васильев финишировал десятым. Как признался гонщик, он старается ехать аккуратно.

«„Тойота“ едет хорошо, особо не нагружаем, едем аккуратно, хоть и быстро. В песках проблем не испытываем, мотор выдерживает все нагрузки», — приводит слова Васильева пресс-служба спортсмена.

Еще один россиянин Денис Кротов финишировал 21-м.

Дебютант в зачете мотовездеходов (багги) Франциско Лопес блеснул, отпраздновав свою первую победу на «Дакаре» с 2013 года, когда он выступал ещё на мотоцикле. Между тем, чемпион «Дакара» — 2017 в категории квадрациклов россиянин Сергей Карякин финишировал третьим, а в общем зачёте после двух этапов он также занимает третью позицию, уступая шесть с половиной минут лидеру и действующему победителю Рейнальдо Вареле.

По словам Карякина, спецучасток был сложным. «Даже я немного подустал», — написал Карякин на своей странице в Facebook. Он добавил, что ехал очень аккуратно и безопасно, без лишнего риска.

«Вдвоём ехать намного проще, так как всегда есть возможность посоветоваться и услышать мнение близкого человека (штурмана Антона Власюка — ред.), которому доверяешь. Это сильно помогает выбирать правильную тактику в гонке», — сказал он.

В категории мотоциклов счёт победам открыл действующий чемпион Маттиас Валкнер, опередивший на 22 секунды Рики Брабека. В общем зачёте после двух дней лидирует Хоан Барреда Борт. Быстрейшим среди квадроциклистов второй день подряд стал Николас Кавильясо.

А в категории грузовиков дубль оформил гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, опередив на 2 минуты и 39 секунд Жерара де Роя на Iveсo. Еще один российский экипаж Дмитрия Сотникова — третий, Айрат Мардеев — пятый, Андрей Каргинов — седьмой.

Третий этап стартует в среду, 9 января.