ЦСКА продлил контракт с Робинсоном

https://news.ru/storage/news/63735a28be98acacfe43e7e948dbf0a7/aae56df6-fea7-499e-8903-4ba50864d4f3_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мэт Робинсон

Защитник хоккейного клуба ЦСКА Мэт Робинсон продлил контракт с командой на два года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне хоккеист сыграл 34 матча за команду, отметившись тремя голами и семью результативными передачами. К «армейцам» Робинсон присоединился в 2017 году.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 78 очками.

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