ЦСКА продлил контракт с Робинсоном

Защитник хоккейного клуба ЦСКА Мэт Робинсон продлил контракт с командой на два года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне хоккеист сыграл 34 матча за команду, отметившись тремя голами и семью результативными передачами. К «армейцам» Робинсон присоединился в 2017 году.
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 78 очками.
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