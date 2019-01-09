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ЦСКА продлил контракт с Робинсоном

Мэт Робинсон Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мэт Робинсон

спорт [ версия для печати ]

Защитник хоккейного клуба ЦСКА Мэт Робинсон продлил контракт с командой на два года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне хоккеист сыграл 34 матча за команду, отметившись тремя голами и семью результативными передачами. К «армейцам» Робинсон присоединился в 2017 году.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 78 очками.

Ранее News.ru сообщал, что Евгений Малкин вместе с командой «Питтсбург Пингвинз» пожертвовал 4 млн рублей для пострадавших после взрыва дома в Магнитогорске.


#хоккей #ХКЦСКА
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