Что помнить о Непомнящем Политическая шахматная партия ничьей не допускает

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Некогда СССР был великой шахматной державой. Наши мастера доски в 64 клетки неизменно носили короны шахматных чемпионов. Запоминающимся стал проведенный матч века — СССР против лучших гроссмейстеров остального мира. На московских бульварах даже лютой зимой любители расставляли фигуры на скамейках. А спортивные обзоры в выпусках новостей начинались с цитирования отложенной позиции в очередной партии отборочного матча за право сразиться с чемпионом.

Сейчас шахматы у нас явно не главное, хотя качественных мастеров этой игры по-прежнему хватает. Но политика вторглась и в этот закрытый мир. Дело в том, что буквально на днях все спортивные каналы не без гордости сообщили, что наш виртуоз фигур Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов и теперь получил право сыграть финальный матч с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Но мимо успеха собрата не прошел другой наш звездный гроссмейстер Сергей Карякин, уроженец Крыма, который предпочел выступать за Россию еще в то время, когда полуостров был украинским. По словам Карякина, Ян Непомнящий не проявил характера и вместе с исполнительным директором нашей шахматной федерации Марком Глуховским, ныне пребывающим в Израиле, подписал коллективное письмо, осуждающее проведение Россией СВО. Глуховский же, не отказавшийся от своего поста в федерации, выступает и менеджером Непомнящего, комфортную подготовку которого оплатил наш большой бизнес, начиная с «Норникеля». Металлургический гигант первым публично и поздравил шахматиста.

Между тем дело не в спортивной зависти Карякина, который, кстати, уже играл в финале с Карлсоном. Дело в том, что крымчанин твердо поддержал наш политический и военный курс и в прямом смысле оказался вне игры. ФИДЕ, презрев чисто спортивные принципы, отстранила патриота от участия в крупных международных турнирах на целые полгода.

Пикантная деталь: во главе этой всемирной шахматной организации, как мы хорошо помним, стоит наш экс-вице-премьер Аркадий Дворкович. Тот самый, что призывал лишить наших студентов даже нынешних небольших стипендий. Тут все комментарии просто излишни. Не скажешь даже, что доминирующее влияние Запада губит самый благородный и интеллектуальный вид спорта. И на таком фоне особенно неубедительно выглядит девиз ФИДЕ «Мы — одна семья».

И вот представьте возникшую коллизию. Один мастер шахматной доски остался верен своим принципам и потерял шансы не только на шахматную корону, но и, как мы понимаем, на немалое вознаграждение. Не исключаю, что к нему потеряли интерес и прежние спонсоры, которые заинтересованы в том, чтобы их подопечный представлял их бренды на крупных, привлекающим внимание турнирах.

А другой гроссмейстер не стал упираться. Действия своей страны осудил, подметное письмо подписал, но зато получил приглашение на важнейший турнир года, а после предварительного успеха во второй раз поборется и за чемпионский титул, которого у нашей страны давно не было. Со времен победы Владимира Крамника. И теперь многие наши спортсмены, под разными предлогами отстраненные от соревнований, видимо, зададут себе классический вопрос: «А так можно было?». Не исключено, что накануне финала от Непомнящего опять потребуют какого-то конъюнктурного заявления, покаяния.

В результате все участники возникшей коллизии оказались в положении шахматного цугцванга, когда каждый новый ход ухудшает позицию. А нашим болельщикам только остается развести руками. Тем более состоится ли матч вообще? Пресыщенный Карлсон, подобно Боби Фишеру, начинает ставить свои условия и требует изменить регламент чемпионского поединка.