Черчесов: российский футбол сделал шажок назад

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) появились проблемы с индивидуально сильными игроками.
«К нам может приехать игрок хорошего класса, а через месяц он уже не игрок высокого класса. Таких примеров много. В плане индивидуальностей мы сделали шажок назад», — сказал Черчесов в интервью РФС ТВ.
Специалист добавил, что среди таких футболистов — бывшие игроки «Зенита» Эсекиэль Гарай, Халк и Аксель Витсель, Квинси Промес из «Спартака» и Кевин Кураньи из «Динамо».
Черчесов выбрал между Месси и Роналду, писал News.ru.