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Черчесов: российский футбол сделал шажок назад

Станислав Черчесов(в центре) Сергей Лантюхов/News.ru

Станислав Черчесов(в центре)

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) появились проблемы с индивидуально сильными игроками.

«К нам может приехать игрок хорошего класса, а через месяц он уже не игрок высокого класса. Таких примеров много. В плане индивидуальностей мы сделали шажок назад», — сказал Черчесов в интервью РФС ТВ.

Специалист добавил, что среди таких футболистов — бывшие игроки «Зенита» Эсекиэль Гарай, Халк и Аксель Витсель, Квинси Промес из «Спартака» и Кевин Кураньи из «Динамо».

Черчесов выбрал между Месси и Роналду, писал News.ru.


#футбол #СтаниславЧерчесов
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