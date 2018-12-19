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Черчесов поблагодарил Мутко

Станислав Черчесов и Виталий Мутко Алексей Филиппов/РИА Новости

Станислав Черчесов и Виталий Мутко

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал уход с поста президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко.

«Хотел бы поблагодарить его за ту поддержку, которую он оказывал сборной за эти два с небольшим года. Ещё раз говорю свое тренерское и наше командное спасибо», — цитирует Черчесова пресс-служба сборной.

Специалист добавил, что на заседании исполкома РФС он отчитался за работу со сборной России в 2018 году, подробно остановился на подготовке и выступлении на ЧМ и Лиге наций УЕФА.

Ранее News.ru писал, что Мутко понравилась его работа в РФС. О его отставке стало известно 19 декабря.

С 2012 по 2016 годы он занимал пост министра спорта РФ. Впервые его избрали на пост президента РФС в 2005 году. В декабре 2017-го он приостановил свою деятельность на этом посту в связи с допинговым скандалом в российском спорте. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

Новым исполняющим обязанности президента стал Сергей Прядкин. Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборной конференции организации на 22 февраля 2019 года. До 12 февраля будет происходить выдвижение кандидатов на пост президента организации.


#футбол #СтаниславЧерчесов #сборнаяРоссии #ВиталийМутко
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