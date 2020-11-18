Чемпионка мира из Белоруссии осталась без работы

https://static.news.ru/photo/4abcaacc-2a47-11eb-89cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: G.Garitan/wikipedia.org

Чемпионка мира по лёгкой атлетике белорусская спортсменка Марина Арзамасова осталась без работы — её уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике (РЦОП).

Завтра начинаю новую жизнь. Жизнь без работы, без финансирования и без определённой цели. Не так я себе представляла своё счастливое будущее, если честно, — написала она в Instagram.

В то же время она добавила, что ей надоели «нервотрёпка и постоянное дёргание».

Подписчики постарались приободрить спортсменку. Они отметили, что Арзамасова ещё молода, всё самое лучшее у неё впереди, и потому посоветовали не отчаиваться и найти себе новые цели.

Ранее Арзамасова подписала письмо спортивной общественности с требованиями к властям Белоруссии, однако через некоторое время отозвала свою подпись, сообщает «Интерфакс».

Арзамасова является чемпионкой Европы 2014 года и мира 2015 года, участвовала в Олимпийских играх в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016), а также готовилась выступать под флагом РЦОП на ОИ-2020 в Токио.

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