CAS запретил «Катюшу» для Олимпиад в Токио и Пекине

https://static.news.ru/photo/ac364efc-837f-11eb-b28c-96000091f725_660.jpg Фото: James Matsumoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил Олимпийскому комитету России использовать песню «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Играх в Токио и Пекине.

Об этом сообщает портал Insidethegames. Комиссия посчитала, что «Катюшу» считают в России патриотической песней, содержащей призыв к солдатам защищать Родину. Поэтому отказали в выборе.

Отмечается, что выбирать мелодию для спортсменов их России на Олимпийских играх в любом случае будет Международный олимпийский комитет (МОК). Музыка будет официально исполняться или петься на официальных мероприятиях, включая церемонии награждения медалями и церемонии открытия/закрытия Игр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что решение Международной федерации лыжного спорта утвердить собственный гимн, а не «Катюшу» в качестве музыкального сопровождения церемоний награждения спортсменов из РФ на чемпионате мира в Оберстдорфе было согласовано со всеми заинтересованными сторонами. Лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы, представлявшие РФ, на турнире выступали под флагом Олимпийского комитета РФ (ОКР).