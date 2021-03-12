CAS запретил «Катюшу» для Олимпиад в Токио и Пекине

Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил Олимпийскому комитету России использовать песню «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Играх в Токио и Пекине.
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Отмечается, что выбирать мелодию для спортсменов их России на Олимпийских играх в любом случае будет Международный олимпийский комитет (МОК). Музыка будет официально исполняться или петься на официальных мероприятиях, включая церемонии награждения медалями и церемонии открытия/закрытия Игр.
Ранее NEWS.ru сообщал, что решение Международной федерации лыжного спорта утвердить собственный гимн, а не «Катюшу» в качестве музыкального сопровождения церемоний награждения спортсменов из РФ на чемпионате мира в Оберстдорфе было согласовано со всеми заинтересованными сторонами. Лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы, представлявшие РФ, на турнире выступали под флагом Олимпийского комитета РФ (ОКР).