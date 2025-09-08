Булыкин похвалил сборную России по футболу за матч с Катаром Булыкин: сборная России сыграла с футболистами из Катара, как и должна была

Сборная России по футболу сыграла против Катара так, как и должна играть с соперниками не топ-уровня, заявил NEWS.ru экс-игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его словам, национальная команда всегда должна выступать в боевом составе.

Так и должна играть сборная, особенно не с топовыми соперниками. У нас есть хорошие футболисты. Хочется, чтобы команда всегда была в боевом составе. Относиться к матчам нужно всегда так, как начали против Катара, а не просто чтобы сыграть. Во втором тайме счет уже был хороший, немного расслабились. Самое главное, что сделали результат. А то с Иорданией — 0:0 и долго не могли ничего сделать. Будущее, конечно, за Кисляком и Батраковым. Движение, умные мысли, мотивация и горящие глаза, — сказал Булыкин.

Российская сборная одержала победу над командой Катара в гостевом товарищеском матче со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.

Александр Головин открыл счет на 33-й минуте, после чего голы последовательно забили Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. У команды Катара единственный гол забил Акрам Афиф на 62-й минуте.