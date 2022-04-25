Будапешт взят. Черчесов променяет Лигу чемпионов на Москву?

После болезненного расставания со сборной России Станислав Черчесов в конце прошлого года был назначен главным тренером венгерского «Ференцвароша». Под его руководством столичный клуб стал чемпионом страны. Рассказываем подробнее о успехе россиянина.

Удобный момент

Станислав Черчесов возглавил команду 20 декабря, когда в чемпионате Венгрии наступил перерыв. У россиянина было время познакомится с командой. При нём в глубокий запас отправились чемпион мира немец Марко Марин и известный по выступлениям в России за «Зенит» словак Роберт Мак. Основным нападающим у российского специалиста стал украинец Александр Зубков, который, впрочем, голами при Черчесове не отметился.

Предыдущий наставник команды Петер Штёгер проработал в клубе всего полгода. Руководство «Ференцвароша» не устроили результаты австрийца, который провалился в отборе Лиги чемпионов и занял последнее место в группе Лиги Европы. Однако при Штёгере столичная команда шла на первом месте в турнирной таблице, пусть и с небольшим преимуществом — в одно очко.

Поэтому пришёл Черчесов отнюдь не на пустое место, а в клуб, который выиграл три предыдущих чемпионата страны, когда командой руководил украинский тренер Сергей Ребров. С собой Станислав Саламович привёл Мирослава Ромащенко, Гинтараса Стауче и Владимира Паникова. Все они вместе работали и в сборной России, и в «Динамо».

Главная проблема Черчесова на раннем этапе работы заключалась в отсутствии 13 основных футболистов: 10 болели коронавирусом, трое уехали на Кубок Африки.

Заминка на старте

После 17 туров «Ференцварош» занимал первое место в турнирной таблице с одним матчем в запасе. Начало карьеры в Венгрии у Черчесова получилось скомканным. В дебюте он проиграл «Академии Пушкаша». Следом были победа с минимальным счётом и крупное поражение, после которого его подопечные упустили первую строчку.

Станислав Черчесов Григорий Дукор/ТАСС

Однако с возвращением в строй всех лидеров игра столичной команды преобразилась и «Ференцварош» выдал серию из десяти матчей без поражений. Клуб оторвался от ближайших соперников на 13 очков и за четыре тура до окончания досрочно стал чемпионом страны. Кроме того, «Ференцварош» вышел в финал Кубка страны, так что Черчесов в скором времени может завоевать ещё один трофей.

Уже в первый год он может превзойти достижение Сергея Реброва и оформить «золотой дубль». Украинцу Кубок так и не покорился. Финал турнира состоится 11 мая. «Ференцварошу» предстоит сыграть с клубом «Пакш», который идёт на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Примечательно, что в первом круге подопечные Черчесова потерпели поражение от «Пакша» — 0:3, а 29 апреля они проведут ещё одну игру в чемпионате, которая станет своеобразной репетицией финала кубка.

Не в первой

Интересно, что история венгерского успеха Черчесова очень похожа на его работу в Польше. После увольнения из московского «Динамо» он через три месяца принял предложение варшавской «Легии», которая пробуксовала старт чемпионата страны. Команда шла далеко от лидеров с одной победой в восьми матчах, но задачу стать чемпионом с армейцев никто не снимал.

Дебют в «Легии» у Черчесова также получился сложным — победа и поражение. Но затем команда выдала серию из 11 матчей без проигрышей. Тогда Черчесов выиграл чемпионат и Кубок страны, но не сумел договориться о продлении контракта. Стороны не сошлись в делах по развитию клуба.

Нынешнее соглашение 58-летнего россиянина с «Ференцварошом» рассчитано ещё на один год. Успех Черчесова в Венгрии наверняка повысит спрос на него в России. Другой вопрос, захочет ли он вернуться? Всё-таки российские клубы почти наверняка останутся без еврокубков, а «Ференцварош» получил возможность выступать в Лиге чемпионов, пусть и с первого квалификационного раунда.